La Cna locale avverte gli iscritti: attenzione alle truffe on line

ASOLA – Lo sportello antitruffa dell’associazione artigiana Cna, che opera sul territorio con punto di riferimento nell’ufficio di Asola in viale Belfiore 45, lancia l’ennesimo appello alle imprese di usare molta attenzione agli acquisti online, ai messaggi ingannevoli su Internet tramite fantomatici portali che offrono vari servizi di supporto agli artigiani sulla gestione aziendale. La Cna mette in guardia gli artigiani sulle transazioni commerciali online da parti di sedicenti portali che offrono servizi nel settore energetico, telefonia, assicurazioni, finanziamenti a fondo perduto dall’Ue e convenzioni commerciali con aziende fantasma, solo con lo scopo di truffare l’utente. La Confederazione nazionale dell’artigianato e della piccola e media impresa ha redatto per questo motivo una specifica guida per le imprese su come difendersi dalla truffe online tramite web oppure nel caso che vengano contattate telefonicamente o direttamente per offerte commerciali super vantaggiose che si trasformano invece in una truffa. Per informazioni telefonare al numero 0376-3179119 oppure 719278.