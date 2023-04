Castelletto-Formigosa, la ciclabile è un‘incognita

MANTOVA La Giunta ha incontrato gli abitanti della frazione di Castelletto Borgo per illustrare le opere realizzate nel quartiere e i progetti in cantiere. Dopo i saluti istituzionali del sindaco Mattia Palazzi, l’assessore ai lavori pubblici Nicola Martinelli ha spiegato come primo punto la situazione di Via Dragoncello. Per quest’ultima e per la strada Castelletto Borgo, sono in dirittura d’arrivo il completamento delle opere per la manutenzione straordinaria della strada e dei marciapiedi, con un investimento complessivo di 87mila euro. I lavori hanno interessato la linea di raccolta delle acque meteoriche, la nuova illuminazione pubblica e l’asfaltatura a nuovo della carreggiata. Successivamente, l’assessore ha presentato il progetto per la realizzazione di una nuova ciclabile che collegherebbe in sicurezza il quartiere di Castelletto Borgo con Formigosa, anche se rimangono molto dubbi sul reale utilizzo di essa qualora si riuscisse a realizzarla. Si tratterebbe di recuperare un vecchio percorso che corre a lato dell’autostrada, passando sotto il cavalcavia provinciale di Formigosa fino a raggiungere la zona dei campi sportivi in via Vivanti. Martinelli ha fatto inoltre sapere che è stato portato a termine anche il rondò di Formigosa sull’Ostigliese. Infine, a fine gennaio è stato aperto al traffico il secondo tratto di Bretella che collega la rotatoria della strada provinciale 30 (via Ferretti) con le aree produttive in fregio alla strada provinciale ex strada statale 482 (via Ostiglia). A seguire, l’assessore all’ambiente Andrea Murari ha parlato anche dei nuovi insediamenti produttivi in programma proprio nella zona di Valdaro. In primo luogo, il centro logistico Kuehne Nagel e Adidas. La loro alleanza operativa porterà a Mantova un grande polo distributivo e, con esso, investimenti, nuove tecnologie e tanti posti di lavoro qualificati. Le due aziende realizzeranno tra il 2023 e il 2024 un nuovo polo logistico, in grado di rifornire sia la rete dei negozi collegati ad Adidas sia la miriade di consumatori che ordinano online. Altri insediamenti in programma saranno quello dell’azienda Fassa Bortolo, la quale opera nel settore per la produzione dei materiali edilizi, e Affinity, azienda alimentare focalizzata sull’alimentazione animale. Si stima che queste nuove realtà porteranno almeno 1000 posti di lavoro, con l’auspicio di invogliare aziende edilizie a investire per la realizzazione di nuovi centri abitativi.

Marcello Feroldi