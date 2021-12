Ciccioli caldi al mercato contadino di Borgochiesanuova

MANTOVA La preparazione dei ciccioli sarà al centro del mercato contadino di Borgochiesanuova di martedì 28 dicembre, che vede la partecipazione di numerose aziende che porranno in vendita carni, vino, pasta fresca, miele, ortofrutta, formaggi, funghi. Prodotti di campagna per la preparazione del cenone di fine anno.

I ciccioli sono uno dei prodotti più emblematici della tradizione contadina di una volta, perché incarnano la preziosa ideologia del non spreco. Nella lavorazione del suino, infatti, non si butta via nulla. Neanche il grasso, che, dopo una lunga cottura, si trasforma in uno stuzzicante e croccante alimento. Ideali da mangiare caldi, appena cotti, in giornate di nebbia come in questi giorni.

La distribuzione gratuita dei ciccioli avverrà nel pieno rispetto delle normative di prevenzione del Covid19.

I mercati di martedì 28 dicembre a Borgochiesanuova e di mercoledì 29 a Cittadella saranno le ultime giornate di mercato per l’anno in corso in città, perché sabato 1 gennaio 2022 i mercati di Borgochiesanuova e del Lungorio non si terranno, così come previsto dal regolamento comunale. Riprenderanno sabato 8 gennaio 2022, insieme al mercato contadino di Ostiglia, in piazza Garibaldi.

Domenica 2 gennaio 2022 , invece, riprenderà regolarmente, dopo la pausa di Natale, il mercato contadino di piazza della Resistenza a Porto Mantovano.