Ciclopedonale di Dosso del Corso: via al progetto da 560mila euro

MANTOVA – Ha ottenuto il benestare della giunta di via Roma il progetto di fattibilità tecnico-economica per la realizzazione della pista ciclopedonale in strada Dosso del Corso, da via Europa a via Di Vittorio. Il progetto, redatto dall’ing. Lorenzo Auri prevede un investimento complessivo di 560mila euro attraverso i fondi europei del bando regionale “Generare il Futuro”.

L’opera ha lo scopo di ampliare la pista ciclopedonale realizzata recentemente nel tratto conclusivo di via Dosso del Corso, che a sua volta si collega con la ciclopedonale, costruita anch’essa da poco, a lato di via Cremona. Oltre alla realizzazione di nuova pista, gli interventi consistono nel rifacimento della carreggiata stradale e nella realizzazione di nuovi marciapiedi.

«Questa ciclabile permette di collegare l’area residenziale di via Di Vittorio e via Agazzi con la città e la parte restante di Borgochiesanuova – ha sottolineato l’assessore ai lavori pubblici Nicola Martinelli –, creando anche collegamento diretto con la nuova scuola che stiamo realizzando in via Rinaldo Mantovano».

L’intervento ha come obiettivi sia il collegamento ciclopedonale dell’area di Dosso del Corso con la città, sia di incentivare e far prevalere l’utenza dei cicli e dei pedoni, limitandoil traffico veicolare di quartiere. Inoltre, per migliorare la sicurezza stradale è prevista l’installazione di un impianto semaforico a chiamata per l’attraversamento sulla sede stradale. Il nuovo tratto ciclabile si svilupperà per circa 305 metri, su un’unica corsia.