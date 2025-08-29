Cigno salvato dalla Polizia provinciale

Nella mattinata di ieri, la Polizia Ferroviaria ha segnalato la presenza di un cigno adulto in difficoltà: l’animale, mentre sorvolava la stazione Fs di Mantova, ha urtato i cavi elettrici ferroviari sospesi, riportando ferite che gli hanno impedito di riprendere il volo.

La Polizia Provinciale è subito intervenuta sul posto, riuscendo a immobilizzare il cigno e a metterlo in sicurezza. Con la dovuta cautela, l’animale è stato quindi trasportato al Centro Recupero Animali Selvatici, dove riceverà le cure necessarie