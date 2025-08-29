Viadana – Un carico di tablet per gli alunni di una scuola in Uganda

Viadana / Casalmaggiore Amurt Italia: l’istituto Leone XIII di Milano ha donato 30 tablet per gli alunni della scuola di Wassawa, struttura ugandese dell’associazione. A comunicarlo è Paolo Bocchi, consigliere di Casalmaggiore e già presidente dell’associazione, ruolo che oggi è ricoperto dal viadanese Cosimo De Cillis. Gli iPad sono stati recapitati a Wassawa, sede della missione nel Paese africano, da Mariza Galeotti, insegnante nella scuola.

L’impegno di Amurt, associazione con sede a Viadana, a favore della comunità ugandese continuerà anche in futuro: «Nel mio viaggio dello scorso marzo – precisa Bocchi – ho toccato con mano lo stato di difficoltà del paese africano. La nostra scuola sorge in un ambiente naturale incontaminato e rappresenta in quella zona un motivo di orgoglio per come è organizzata attualmente».

L’azione propulsiva di Amurt proseguirà: «Abbiamo in progetto di costruire un dormitorio per i ragazzi che, abitando lontano, preferiscono pernottare nella struttura. Attualmente dormono in classe, ma si tratta di una situazione provvisoria e non più sostenibile. Inoltre, è necessario riaprire l’infermeria». Per ulteriori informazioni sull’attività di Amurt è possibile visitare il sito www.amurt.it.