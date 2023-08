Circa trentamila ingressi a luglio nei musei cittadini

MANTOVA – Circa 30.000 ingressi presso i musei del capoluogo virgiliano durante il mese di luglio. I numeri: 12.940 gli accrediti presso Palazzo Ducale; 9.284 per Palazzo Te; 3.150 Maca e 1.885 presso il Tempio di San Sebastiano. Numeri in leggera flessione rispetto a giugno ma nella media stagionale: le temperature record hanno comprensibilmente frenato gli affamati di cultura anche se la notizia riguardante gli eventi espositivi dedicati a Rubens, in calendario da ottobre a febbraio 2024, sta già riscaldando gli animi e molti turisti prendono informazioni per una seconda visita verso fine anno. Il rassemblement dedicato al pittore fiammingo rappresenta una collaborazione tra Fondazione Palazzo Te, Palazzo Ducale di Mantova e Galleria Borghese. «Per agosto le prime due settimane dovrebbero essere “ fiacche” – ci spiega una guida turistica- da metà mese, le prenotazioni sono in ascesa, con il clou verso settembre». E conclude: « Pe fine anno, con Rubens, speriamo in un effetto seconda “Celeste Galeria”.