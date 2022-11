Rugby Top 10 – Viadana, Arletti: “Dobbiamo reagire subito. L’espulsione? Non l’ho capita…”

Viadana «Piena fiducia sia nello staff tecnico sia negli atleti – afferma il presidente Giulio Arletti dopo la scoppola con il Calvisano – Aono sicuro che sapremo rialzarci. La squadra è forte, ha delle qualità, ma bisogna tenere i piedi per terra. A Piacenza è stata una partita strana. Qui abbiamo dominato il primo tempo senza però concretizzare. Il Calvisano ha sfruttato i nostri problemi, ha fatto suo il derby e ha reagito alla perdita di Alfredo Gavazzi che è stato anche presidente della Federugby. L’espulsione di Locatelli? Francamente non comprendo perché l’arbitro lo abbia espulso. A parte questo dobbiamo reagire velocemente. Nel prossimo turno ci attende un altro sentito derby col Colorno e serve il riscatto». Auguri di pronta guarigione al gm Ulises Gamboa, ricoverato in ospedale, e che è stato operato nei giorni scorsi.