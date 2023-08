Rientrati ieri sera da Lisbona i 400 mantovani e c’è già chi pensa a Seoul 2027

MANTOVA – Sono rientrati ieri sera i 400 giovani mantovani che hanno partecipato alla Giornata Mondiale della gioventù di Lisbona. I pullman con bordo i ragazzi e i sacerdoti della Diocesi di Mantova, sono arrivati al Boma intorno alle 21 dopo un viaggio di circa 16 ore. Ieri all’alba, infatti, c’era stata la partenza da Barcellona, dove il giorno prima si erano radunate tutte le diocesi della Lombardia per la messa finale che era stata celebrata nella cattedrale della Sagrada Familia. Poco più di un centinaio di ragazzi erano partiti da Mantova lo scorso 23 luglio per un viaggio in varie tappe; la prima aTolosa, quindi a Leon, in Spagna, e infine ad Aveiro, centro-nord del Portogallo, poco distante da Oporto. Da lì dopo una settimana circa si sono spostati a Silveira, nei dintorni di Lisbona, ma rima avevano fatto tappa a Fatima dove si erano incontrati con gli altri giovani partiti da Mantova il 28 luglio. Quindi tra venerdì, sabato e domenica scorsa hanno preso parte alle celebrazioni per la giornata mondiale della gioventù alla presenza di Papa Francesco. Ieri il rientro da questa esperienz che ha entusiasmato i ragazzi al punto che c’è già qualcuno che sta pensando di organizarsi per la prossima Gmg a Seoul, in Corea del Sud nel 2027.