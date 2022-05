Colpì il suo ex alla testa con un casco da moto: condannata a sei mesi

MANTOVA Era accusata di avere messo Ko il suo ex colpendolo alla testa con un casco da motociclista. Ieri A.M., 56 anni, di Mantova è stata condannata a sei mesi di reclusione. Il fatto era accaduto nel settembre di cinque anni fa nel circolo tennistico di San Giorgio. La donna, secondo quando ricostruito dall’accusa, era entrata all’interno del circolo e quando aveva visto il suo ex, un uomo di 52 anni, seduto su una panchina intento a seguire il match in cui stava giocando suo figlio, lo aveva colpito con il proprio casco da moto alla testa e se n’era poi andata come se non fosse successo nulla. In realtà il 52enne aveva riportato delle lesioni per 10 giorni di prognosi e querela nei confronti della donna. Ci sarebbe un antefatto a questa aggressione; alcuni mesi prima a fine in ospedale era stata la 56enne, aggredita dal suo ex su uno dei campi da tennis della Canottieri; prognosi di 30 giorni e denuncia per stalking. Ieri la conclusione del processo alla 56enne condanna a a sei mesi. Il Pm aveva chiesto 9 mesi, la parte civile si era associata, mentre la difesa chiedeva l’assoluzione.