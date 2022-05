Nuova rotatoria davanti alle scuole di Roncoferraro, via libera al progetto

RONCOFERRARO – Via libera della Provincia di Mantova al progetto definitivo dei lavori di riqualificazione e messa in sicurezza dell’intersezione tra le provinciali 30 e 31 e dell’attraversamento pedonale nei pressi delle scuole primarie di Roncoferraro.

«La realizzazione del progetto in questione, nel suo complesso, andrà a vantaggio della pubblica incolumità e consentirà una maggiore fluidità del traffico, oltre che una notevole diminuzione della pericolosità di attraversamento dell’incrocio», commenta con comprensibile soddisfazione il sindaco Sergio Rossi. Un intervento necessario e atteso dalla cittadinanza considerato lo scarso grado di sicurezza che attualmente presenta il nodo viabilistico nell’attuale conformazione. La pericolosità dell’incrocio è data, oltre che dal notevole numero di veicoli in transito ogni giorno anche dall’attuale regolazione del traffico della rotatoria, con la precedenza assegnata ai veicoli in transito sulla Sp 30 che tendono ad attraversare l’incrocio a velocità sostenuta, dalla presenza dell’attraversamento pedonale in corrispondenza dell’ingresso della scuola primaria che genera situazioni di congestione del traffico nelle ore di ingresso e di uscita degli alunni e dalla scarsa visibilità per i veicoli provenienti dalla Sp 31.

«La soluzione ottimale per risolvere le criticità è rappresentata dalla riqualificazione dell’intersezione a rotatoria, con l’istituzione del diritto di precedenza ai veicoli che transitano sull’anello e il condizionamento delle traiettorie di ingresso e uscita dall’intersezione in modo da ottenere un rallentamento dei veicoli in transito».

Il costo dei lavori ammonta a 321.452 euro: la Provincia di Mantova contribuirà con 30 mila euro di risorse proprie (avanzo di amministrazione parte libera) mentre il resto della spesa sarà finanziato dal Comune di Roncoferraro.

Matteo Vincenzi