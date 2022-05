Colpo grosso in due minuti con l’auto-ariete nello store Bicimania di Cittadella

MANTOVA I ladri sono tornati a colpire nello store Bicimania in via Verona a Cittadella. Infatti il colpo che è stato messo a segno intorno alle tre di ieri è in pratica una fotocopia di quello dello scorso luglio. I malviventi hanno usato un pick-up rubato poche ore prima a Brescia con il quale hanno sfondato la porta con vetrata del negozio, quindi sono entrati nel negozio dal quale hanno prelevato sette biciclette, tutte con pedalata assistita, il cui valore è tra sette e i 10mila euro. Le biciclette sono state caricate su un furgone, anche questo rubato poche ore prima e per la precisione in città, quindi si sono dileguati con un bottino del valore di poco meno di 100mila euro, lasciandosi alle spalle 25mila euro di danni. Tutto questo in due minuti e 15 secondi. Ad agire sarebbero state quattro persone, più altre due al volante dei due mezzi usati per portare a termine il colpo; tutte con il volto coperto per non essere riconosciuti tramite le riprese delle telecamere del negozio. Un’azione fulminea, quella di una banda specializzata in quello che è un furto su commissione. Appena entrati nel negozio, i ladri si sono diretti verso le bici che erano esposte a ridosso della vetrina e hanno scelto i modelli più costosi, a riprova che si è trattato di un colpo ben pianificato.