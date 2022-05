Calcio Prima Categoria – Serenissima-Gonzaga, sfida da brividi per il sogno Promozione

MANTOVA Serenissima e Gonzaga scendono in campo stasera a Roncoferraro (fischio d’inizio alle ore 20.30) per giocarsi l’accesso al terzo turno dei play off. Si rinnova quindi la sfida che in campionato abbiamo visto appena dieci giorni fa, quando il Gonzaga si è imposto (3-0) sul campo di una Sere però rimaneggiata e che aveva già blindato la seconda posizione. Il fattore campo, per la verità, era saltato anche nella gara d’andata, che il team di Roncoferraro aveva vinto 2-1. Fattore campo che ha deciso, invece, le sfide del primo turno e che potrebbe essere determinante anche stasera, visto che la Sere passerà il turno pure col pareggio in virtù del miglior piazzamento nella regular season. Dicevamo delle partite giocate domenica, entrambe terminate in parità. La Serenissima ha fatto 1-1 col Pralboino, mentre il Gonzaga ha impattato a reti bianche col Porto. E stasera ci attendiamo un’altra partita all’insegna dell’equilibrio.

«La squadra ci crede e andrà in campo per cercare di avere la meglio sul Gonzaga – afferma, da casa Sere, il presidente Paolo Boccaletti – la sconfitta incassata di recente darà ai ragazzi ulteriori motivazioni per prendersi la rivincita. Di sicuro non andremo in campo per difendere il pareggio, non l’abbiamo fatto nemmeno col Pralboino e infatti ne è uscita una bella partita, ben giocata da entrambe le squadre. Non faremo calcoli nemmeno contro il Gonzaga, ma è chiaro che avere a disposizione due risultati su tre, è un bel vantaggio». In dubbio, tra i biancazzurri, Sarpong.

Il Gonzaga, come dicevamo, ha superato il primo turno col pari, ma stasera è obbligato a vincere. «E’ l’unico risultato a nostra disposizione – ribadisce il presidente Giovanni Bellini – dovremo per forza giocare una gara d’attacco. In questa stagione la prima squadra ha confermato quanto di positivo si era già intravisto nel precedente campionato, nel quale avevamo giocato solo tre partite. E’ la prima volta che giochiamo i play off e sono contento di questo risultato, come lo sono per la salvezza della Juniores Regionale e dell’Under 16 che sabato spareggia a Castellucchio con la Castellana per la conquista del titolo provinciale».

Chi passa il turno stasera farà un passo importante verso la Promozione. Ma per salire di categoria bisognerà superare anche la terza fase contro la vincente dei play off del girone D, dove si affrontano la brianzola La Dominante e la lecchese Missaglia Maresso. Il terzo turno prevede un doppio confronto, con andata domenica in trasferta per la mantovana e ritorno il 5 giugno.