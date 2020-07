Colpo in banca a Bergamo, l’autore è lo stesso finito in carcere per una rapina nel Mantovano

MANTOVA Il 3 aprile 2019 due banditi armati di pistola erano fuggiti dalla filiale della Banca di Credito Cooperativo dell’Oglio e del Serio di via Partigiani, a Bergamo, con un bottino da 31mila euro. Per quel colpo la Squadra Mobile della questura orobica ha chiuso ora le indagini a carico di due pregiudicati italiani, attualmente in carcere per altre rapine. Si tratta di G.D.M., 62enne di Sant’Omobono Terme, e dell’amico M.B., 59 anni di Sorisole. Quest’ultimo era stato arrestato lo scorso 18 giugno a Coccaglio, nel Bresciano, dopo un’inseguimento rocambolesco ingaggiato con i carabinieri a causa di un duplice colpo messo a segno dall’uomo nello stesso giorno assieme a un complice: vale a dire la rapina perpetrata alla banca Valpolicella Benaco filiale di Caprino Veronese (Verona) e all’ufficio postale di Castiglione delle Stiviere.