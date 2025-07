Ciclismo – Spettacolo a Rodigo con le promesse del ciclismo femminile

Rodigo Sarà Rodigo, nella giornata di domani, con il Trofeo Comune Memorial Luciano Chiminazzo ad ospitare la seconda tappa della Challenge “Dalla Postumia al Mincio”; rassegna giunta al suo quarto anno di vita e riservata al ciclismo giovanile femminile, nello specifico alle atlete delle categorie esordienti ed allieve.

Dopo le emozioni vissute nel mese di maggio a Gazoldo degli Ippoliti con il Memorial Alberto Coffani adesso tocca a Rodigo divenire vetrina di una competizione che esalterà le potenzialità del ciclismo femminile. Al tempo stesso l’appuntamento in questione assumerà anche un valore sociale ed umano in quanto si ricorderà la persona del vice sindaco, Luciano Chiminazzo, scomparso lo scorso anno, che con il suo entusiasmo e la sua determinazione ha favorito lo sviluppo del mondo delle due ruote nel territorio rodighese.

A lavorare sodo dietro le quinte di questa manifestazione, che vedrà schierate sulla linea di partenza un centinaio di ragazze per categoria, vi sono i responsabili dell’Orange Frog Bike Team Piubega che hanno affidato il compito di coordinare ogni fase della mattinata all’imprenditore rodighese, consigliere provinciale Fci e responsabile sia del settore fuoristrada sia di quello femminile, Stefano Lodi Rizzini. Con loro ci saranno il Comune di Rodigo, il Comitato provinciale Fci ed un nutrito gruppo di volontari.

La tappa di Rodigo avrà un valore aggiunto determinato dal fatto che da un lato rientra nel calendario dell’edizione 2025 del Trofeo Rosa, 18ª tappa, una rassegna di rilievo interregionale che prevede nel corso della stagione competizioni in: Piemonte, Lombardia, Toscani, Emilia Romagna, Abruzzo, Marche, Umbria e Puglia. Dall’altro assegnerà, come lo scorso anno, il titolo di campionesse provinciali di categoria.

Entrando nel merito due competizione in programma il 13 di luglio alle 9 verrà dato il via della prova che vedrà impegnate le esordienti del 1° e 2° anno. Queste ragazze di 13 e 14 anni dovranno pedalare per 29,400 km che sono la somma di 6 giri di un circuito locale di circa 5 km; tracciato pianeggiante con continue curve e contro curve che richiederanno estenuanti rilanci.

Al via di questa prova si porteranno anche le neo campionesse italiane Aurora Cerami, per le esordienti 1° anno, e Nicole Bracco, per le esordienti 2° anno, entrambe difendono i colori del Cesano Maderno.

Stesso palcoscenico per le allieve, giovani di 15 e 16 anni, che però dalle 10.15 saranno chiamate a completare 58,200 km che saranno la somma di 12 giri del tracciato.

Per i colori mantovani da seguire con particolare attenzione le prestazioni che saranno proposte da Emma ed Elisa Traldi dello Sporteven, Giulia Affini e Maela Barone dell’Allgor Tatobike; Beatrice Costa, Lucia Marassi, Greta Giannotta e Irene Ferrari del Gioca in bici Oglio Po e Adua Ghidini del Mazzano.

Le maglie biancorosse di leader della challenge Dalla Postumia al Mincio le indosseranno al via delle gare di Rodigo: Martina Pianta del Cesano Maderno tra le esordienti e Anna Bonassi del Flanders Love tra le allieve.

Ad Emanuela Sferragatta del Team Franco Ballarini indossa la maglia bianca quale premio come miglior giovane.