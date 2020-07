Calcio a 5 Serie A – Primo colpo di mercato del Mantova: dal Cus Ancona arriva Belloni

MANTOVA Il Mantova Calcio a 5 ha piazzato il primo colpo di mercato. Si tratta di Marco Belloni, capitano del Cus Ancona, dove ha messo a segno oltre 100 reti. «Prendere una decisione di questo tipo – ha dichiarato – non è stata una cosa semplice anche per il fatto che il Cus Ancona per tutti questi anni è stata la mia seconda famiglia. A 32 anni mi è capitata questa occasione e non me la sono sentita di farmela scappare anche se ripeto, è stata una decisione piuttosto sofferta. Penso che ogni sportivo di qualsiasi disciplina punti ad arrivare il più in alto possibile. Resta il fatto che il Cus Ancona resterà nel mio cuore così come lo resteranno i tifosi e l’intero staff tecnico. Sono stati anni meravigliosi dove ci siamo tolti delle belle soddisfazioni. Il Cus Ancona non mi ha mai fatto mancare nulla, il club resterà sempre nel mio cuore».

Divisione – Tutto confermato per quanto riguarda il taglio delle fideiussioni: per le società di Serie A 5000 euro in meno rispetto all’anno scorso. Gli oneri saranno versati in 4 rate.