Rugby Serie A Elite – Il ruggito dei Leoni: Viadana si prende il primo round in casa con il Valorugby (17-11)

VIADANA Lo Zaffanella ha espresso la sua sentenza, in attesa che il Mirabello faccia altrettanto nel secondo atto della semifinale lombardo-emiliana. La posta in gioco è altissima e alla fine il team giallonero porta a casa una vittoria importante per 17-11 contro il Valorugby, al termine di un secondo tempo in cui è andato in scena un monologo viadanese spettacolare per l’intensità e la mentalità poste in essere, davanti a circa 3000 persone. Il punto di bonus difensivo dei diavoli tiene aperti i giochi per il ritorno a Reggio Emilia.

VIADANA-VALORUGBY 17-11

MARCATORI P.t.: 17’ m Roura (0-5), 27’ cp Hugo (0-8). S.t.: 56’ m Orellana tr Ferro (7-8), 63’ cp. Ferro (10-8), 71’ m Casasola tr Ferro (17-8), 80’ cp Hugo (17-11).

RUGBY VIADANA 1970 Ciardullo, Bussaglia (55’), Orellana, Zaridze (49’), Ciofani, Ferro, Jelic (64’), Segovia, Colledan (48’), Boschetti, Sommer, Bruni Plininger, R. Oubiña (40’), Dorronsoro (51’), A. Oubiña (49’). All.: Sosene Anesi.

VALORUGBY EMILIA Brisighella, Bruno, Leituala, De Villiers (57’), Colombo, Hugo, Casilio (56’), Roura, Wagenpfeil, Sbrocco (42’), Portillo (77’), Ruaro, Favre (49’), Cruz (70’), Brugnara (70’). All.: Violi.

ARBITRO Angelucci (Livorno).

NOTE Pomeriggio Caldo, temperatura 25° C., spettatori circa 3000. Calciatori: Ferro 3/4 (Rugby Viadana), Hugo 1/2, (Valorugby Emilia). Punti conquistati in classifica: Rugby Viadana 4; Valorugby Emilia 1.