Calcio Primavera 3 – Il Mantova stende la Pro Patria a Busto (1-2): promozione a un passo

BUSTO ARSIZIO (Va) La Primavera batte 2-1 la Pro Patria nella finale d’andata disputata al Carlo Speroni grazie alle reti di Allushi (3’) e Zorzella (60’). Titolare il difensore Marai, che ha debuttato venerdì scorso a Frosinone nell’ultima gara di Serie B. I baby biancorossi hanno un piede e mezzo in Primavera 2 grazie al primo posto conquistato in campionato che permette alla squadra di mister Graziani di poter contare su due risultati su tre nella gara di ritorno, in programma sabato prossimo al Martelli (ore 15). Il Mantova può anche permettersi di perdere, ma con un solo gol di scarto.