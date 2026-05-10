Calcio 1a Categoria, play off: Dinamo-UT Marmirolo 2-2, passano i gonzaghesi

Gonzaga La Dinamo Gonzaga soffre, lotta e alla fine conquista la finale play off del girone G di Prima grazie al 2-2 interno contro un Marmirolo mai domo. Un pareggio che premia la formazione di Matteo Melara in virtù del miglior piazzamento in campionato, ma che racconta soprattutto di una sfida equilibrata, ricca di gol ed emozioni. Il Marmirolo di mister Petrozzi esce a testa alta, dopo aver giocato una gara coraggiosa, sempre a viso aperto. La Dinamo, però, ha saputo colpire nei momenti chiave, difendendo il 2-2 negli istanti finali, staccando così il pass per il turno successivo.

L’avvio di gara vede i biancorossi più intraprendenti. Al 18’ Zeroual prova a sorprendere Errera con una punizione rasoterra, ma il portiere ospite è attento e respinge. Il vantaggio della Dinamo arriva poco dopo: al 21’ Fattah Eddaoudi svetta bene di testa su un cross proveniente dal fondo e firma l’1-0 facendo esplodere il pubblico di casa. Il Marmirolo però non si disunisce e continua a giocare con ordine. Al 32’ arriva il meritato pareggio: Corradini riceve al limite dell’area e lascia partire una conclusione precisa che colpisce il palo interno prima di infilarsi in rete per l’1-1. Il finale di primo tempo è vibrante. Al 44’ Ghirardi centra il palo con una conclusione insidiosa; sul ribaltamento di fronte Bozzolini supera Errera in uscita e calcia verso la porta sguarnita, trovando però il salvataggio provvidenziale di un difensore neroverde praticamente sulla linea. Nella ripresa il ritmo resta alto e la Dinamo torna avanti al 61’. A firmare il 2-1 è Marangi, che pennella una punizione vincente riportando in vantaggio i padroni di casa. Sembra il colpo decisivo, ma il Marmirolo continua a crederci e nel finale si riversa in avanti con generosità. Allo scadere gli ospiti pervengono al pareggio: punizione di Vincenzi che si stampa sulla traversa; sulla ribattuta il più rapido di tutti è D’Ambrosio, che trova il tap-in del definitivo 2-2. Un pareggio che però non basta ai marmirolesi. Festeggia invece la Dinamo, che continua il percorso: nel secondo turno affronterà, ancora in casa, la vincente di Suzzara-Rapid Olimpia in programma oggi.

A fine gara il presidente biancorosso Angelo Bottazzi commenta: «Il pareggio è giusto, siamo stati pari anche nelle occasioni. È normale che nel finale si sia sofferto, ma il nostro lo abbiamo fatto. Per la finale, mi piacerebbe un derby col Suzzara».