Computer, smartphone, tablet: in arrivo un corso di informatica per over 65

MANTOVA La nostra società è fortemente digitalizzata e gli strumenti tecnologici oggi disponibili ci permettono di informarci, restare in contatto con altre persone e accedere a servizi in maniera più veloce ed efficiente. A patto di saper usare smartphone, tablet e pc. Per imparare ad utilizzare le principali funzionalità di questi indispensabili strumenti, Arci Mantova, nell’ambito del Piano Mantova, un corso di informatica per over 65 residenti nel Comune di Mantova.

Il corso si terrà a partire dal 26 marzo alle ore 15 presso l’Arci Tom di Borgochiesanuova (Piazza Tom Benetollo 1 – Sopra il supermercato Famila) e sarà realizzato in collaborazione con gli operatori volontari di servizio civile. Al termine degli incontri è previsto anche un momento conviviale, una merenda, per favorire la socializzazione dei partecipanti.

Il corso è gratuito, è previsto un costo di due euro a persona per la merenda. Per informazioni e per iscrizioni il numero da contattare è 348 0072215 . Per chi non fosse in grado di raggiungere autonomamente la sede (ad esempio per mancanza di mezzi pubblici negli orari del corso) c’è la possibilità di accedere ad un servizio di accompagnamento.

Il corso di alfabetizzazione informatica finanziato da Fondazione Comunità Mantovana rientra all’interno delle attività del Piano Mantova promosso dal Comune di Mantova che ha lo scopo di fornire servizi alle persone anziane favorendone l’inclusione.

Per i giovani nativi digitali, c’è la possibilità di fare volontariato durante lo svolgimento del corso, in supporto ai volontari civili, attraverso il pcto o come esperienza valida per l’acquisizione di crediti formativi scolastici.