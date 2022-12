Comunicato preventivo per la diffusione di messaggi politici, regionali 2023

COMUNICATO PREVENTIVO PER LA DIFFUSIONE DI MESSAGGI POLITICI RELATIVI

ALLE ELEZIONI DELLA REGIONE LOMBARDIA INDETTE

PER I GIORNI 12 E 13 FEBBRAIO 2023

Ai sensi dell’art. 7 della Legge 22 Febbraio 2000, n. 28 e della delibera dell’Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni n. 453/22/CONS del 21.12.2022, la VIDIEMME SOCIETA’ COOPERATIVA comunica che intende pubblicare sulla testata quotidiana LA VOCE DI MANTOVA messaggi politici a pagamento relativi alle elezioni della Regione Lombardia indette per i giorni 12 e 13 febbraio 2023.

– Sono ammesse soltanto le seguenti forme di messaggio politico elettorale:

a) annunci di dibattiti, tavole rotonde, conferenze, discorsi;

b) pubblicazioni destinate alla presentazione dei programmi delle liste, dei gruppi di candidati e di

singolo candidati;

c) pubblicazioni di confronto tra più candidati

– Tutte le inserzioni devono indicare la dicitura “messaggio elettorale” e il nome del committente.

LE TARIFFE saranno le seguenti:

– FINESTRELLA PRIMA PAGINA COLORE MISURA MM.90 x ALTEZZA MM.80

EURO 130,00 + IVA

– FINESTRELLA INTERNA COLORE MISURA MM.90 x ALTEZZA MM.85

EURO 90,00 + IVA

– PIEDONE PRIMA PAGINA COLORE MISURA BASE MM.280 x ALTEZZA MM.80

EURO 300,00 + IVA

– PIEDONE INTERNO COLORE MISURA BASE MM.280 x ALTEZZA MM.85

EURO 200,00 + IVA

– QUARTO PAGINA INTERNO COLORE MISURA BASE MM.137 x ALTEZZA MM.184

EURO 200,00 + IVA

– MEZZA PAGINA INTERNA COLORE MISURA BASE MM.280 x ALTEZZA MM.184

EURO 350,00 + IVA

– PAGINA INTERA INTERNA COLORE MISURA BASE MM.280 x ALTEZZA MM.400

EURO 450,00 + IVA

– PAGINA INTERA ULTIMA DI COPERTINA COLORE MISURA BASE MM.280 x ALTEZZA MM.400

EURO 650,00 + IVA

– BANNER 300 x 250 Px su sito www.vocedimantova.it

EURO 220 + IVA A SETTIMANA

Si informa che per l’acquisto dei messaggi politici sui quotidiani l’aliquota IVA è al 4%.

Non si accettano posizioni di rigore. Nessun diritto fisso o spesa d’impaginazione.

Non sono previsti sconti di quantità né provvigioni di agenzia.

PAGAMENTO: alla prenotazione con bonifico bancario o con assegno circolare intestato a:

VIDIEMME soc. coop

Il mancato adempimento comporta l’annullamento della prenotazione.

PRENOTAZIONE: entro le ore 12:00 di 3 (tre) giorni precedenti la data di richiesta di uscita.

CONSEGNA DEL MATERIALE: entro le ore 12 del giorno precedente la data richiesta di uscita.

INDIRIZZO REDAZIONE: Piazza Sordello 12 – 46100 MANTOVA

OGNI RICHIESTA E COMUNICAZIONE DOVRA’ ESSERE INVIATA A:

VIDIEMME soc.coop. – Editore de “la Voce di Mantova”

Piazza Sordello 12 – 46100 MANTOVA Tel. 0376 224951 – Mail: commerciale@vocedimantova. it

Sarà garantita la parità di accesso e saranno pubblicati tutti gli annunci pervenuti nei termini e nel rispetto delle condizioni stabilite nel documento analitico depositato, a disposizione di chiunque abbia interesse a prenderne visione, presso la redazione de “la Voce di Mantova” in Piazza Sordello 12 o presso i sotto indicati uffici della VIDIEMME soc.coop. – Piazza Sordello 12 – 46100 MANTOVA.