Al PalaSgu la festa di Natale del settore calcio della Polisportiva San Lazzaro

Mantova In un PalaSguaitzer gremito di giovani atleti e famiglie si è svolta la festa natalizia del settore calcio della San Lazzaro. A fare gli onori di casa è stato il presidente della Polisportiva Angelo Valenza, che ha ringraziato lo staff tecnico e dirigenziale per la passione e l’impegno profusi. Dopo i saluti di Paola Rasori, in rappresentanza della Figc, e di Stefano Simonazzi, Capo Gabinetto del Comune di Mantova, tutte le squadre biancazzurre hanno sfilato a tempo di musica, dai più piccoli dei Primi Calci alla prima squadra del campionato Promozione. Ciascun giocatore ha ricevuto un piccolo omaggio grazie alla collaborazione del Ristornate Pizzeria Danara e Studio Commercialisti Gestim Elaborazioni.