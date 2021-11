Confai Lombardia: bene Regione per bando da 5 milioni agli agromeccanici

MANTOVA “Ringraziamo gli assessori regionali all’Agricoltura Fabio Rolfi e all’Ambiente Raffaele Cattaneo per aver dato seguito al dialogo proficuo con Confai Lombardia e portato avanti strumenti a sostegno della categoria che, come è stato giustamente riconosciuto dall’Esecutivo regionale, svolge un effetto moltiplicatore a beneficio dell’ambiente, del suolo agricolo e del modello produttivo lombardo”.

Così il presidente di Confai Lombardia, Leonardo Bolis, interviene per commentare l’approvazione della delibera sulle azioni regionali per la riduzione delle emissioni prodotte dalle attività agromeccaniche, con un finanziamento del bando pari a 5 milioni di euro.

Secondo il coordinatore regionale di Confai Lombardia, Sandro Cappellini, “si tratta di un aiuto concreto per proseguire nel percorso di ammodernamento del parco delle macchine agricole, decisamente più efficace di soluzioni di facciata come la revisione dei mezzi agricoli, che non porta alcun beneficio reale”.

Attraverso il bando per gli agromeccanici, ricorda Confai Lombardia, la regione cofinanzierà fino al 40% l’acquisto di macchine semoventi e/o di attrezzature portate o trainate che permettano l’incorporazione simultanea e immediata nel terreno di effluenti/digestato nella fase di distribuzione”; fino al 30% l’acquisto di apparecchiature per l’analisi del contenuto di elementi nutritivi e software gestionali per la distribuzione localizzata”; fino al 30% l’acquisto di impianti di trattamento di effluenti/digestato che prevedano il recupero di elementi nutritivi e/o la riduzione dei volumi (idoneità scarico acque separate in corpo idrico superficiale o in rete fognaria).