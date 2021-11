Istruzione, Coldiretti e Campagna Amica Mantova alla scuola primaria di San Giorgio

MANTOVA La piramide alimentare, la stagionalità dei prodotti, la corretta alimentazione, l’importanza della prima colazione, ma anche la semina del frumento e la filiera del pane. Fra lezioni teoriche e pratiche, Coldiretti Mantova ha ripreso l’attività nelle scuole, partendo dalla primaria di San Giorgio di Mantova, grazie allo staff di Donne Impresa e all’associazione di volontariato Il Gelso.

“Accanto ad una parte didattica teorica, in cui abbiamo illustrato agli studenti il ruolo e l’attività degli agricoltori, l’importanza di un’alimentazione sana e bilanciata, la sostenibilità delle produzioni e l’economia circolare in agricoltura – riassume Camilla Destro, responsabile provinciale di Donne Impresa di Coldiretti – nel corso delle prossime lezioni ci soffermeremo a raccontare il ciclo produttivo, la stagionalità, i prodotti tipici, la tutela della biodiversità e del territorio e organizzeremo delle visite nelle aziende agricole per far scoprire ai bambini e ai ragazzi il sistema agro-zootecnico mantovano”.

“Quella con Coldiretti Mantova e con Campagna Amica è una collaborazione che prosegue da alcuni anni con reciproca soddisfazione, grazie anche all’associazione di volontariato Il Gelso, che opera a livello locale”, spiega la professoressa Teresa Cenzato, docente e referente insieme con Brunella Benatti del progetto nella scuola di San Giorgio.

Per informazioni e per prenotare le lezioni con Coldiretti e Campagna Amica Mantova: elena.poltronieri@coldiretti.it, 0376/375382.