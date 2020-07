Confindustria Mantova: solidarietà a Scaglia e Bonometti

MANTOVA Confindustria Mantova, tramite il proprio presidente Edgardo Bianchi, esprime la massima solidarietà e vicinanza al Presidente di Confindustria Lombardia Marco Bonometti e al presidente di Confindustria Bergamo, Stefano Scaglia, per le minacce ricevute a pochi giorni di distanza.

“Come imprenditori e come uomini siamo vicini ai colleghi Bonometti e Scaglia. Il clima di odio verso l’impresa, purtroppo alimentato a livello nazionale da alcuni attori del dibattito pubblico, ha superato l’apice e si è trasformato in violenza verso la persona. Auspichiamo un rasserenamento dei toni, a tutti i livelli, ed il riconoscimento dell’impresa come attore fondamentale per la tenuta sociale del Paese, e la creazione di benessere e ricchezza”.