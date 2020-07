Calciomercato dilettanti – Castiglione prende “quota”: c’è Bellesi

MANTOVA Il Castiglione rinforza ulteriormente il parco delle quote con l’innesto di Marco Bellesi, esterno difensivo classe 2001, dal Darfo Boario. E’ ufficiale anche l’arrivo di Cigala (2002) dalla Vighenzi. Per Ghirardi e Mambrin si può chiudere nel fine settimana. Si riapre uno spiraglio anche per Vincenzi: era promesso al Colorno, ma il mancato ripescaggio dei parmensi in serie D rilancia le speranze rossoblù.

In Promozione, l’Asola perde un altro tassello della difesa: dopo capitan Maraldo, lascia i biancorossi anche Treccani, che si avvicina a casa per giocare nella Voluntas. Da definire la posizione del portiere Accini, cartellino dell’Olimpia. Confermati Caldera e i due Favagrossa. I vicini di casa del Casalromano confermano a loro volta Bertoletti, Brentonico, Canzonieri, Comentale, Grechi, Peschiera, Tonini, Zaglio. Sfuma il colpo Farimbella per l’attacco, allora può tornare Buoli, un pupillo di mister Franzini. Il San Lazzaro spera di trattenere il giovane attaccante Rasini (lo vogliono Suzzara e Sporting), mentre è sul mercato l’altra punta Omorogieva, appena rientrato dal prestito alla Serenissima. Dopo tante uscite, il mercato in entrata potrebbe ripartire di slancio con la promozione nel ruolo di ds di Michele Jacopetti, il quale sta valutando ancora la proposta del Marmirolo. Il Rullo, sicuro protagonista nel prossimo campionato di Prima Categoria, sforna ormai un colpo al giorno e nel giro di 24 ore ha sistemato il discorso portieri: ieri vi abbiamo detto di Coppiardi, oggi annunciamo Coffani, classe 2001, dalla Governolese, il quale farà la spola fra prima squadra e juniores. Niente da fare, invece, per il neopromosso Sermide: Luca Brondolin resta al San Felice sul Panaro. Nel centrocampo modenese gli farà compagnia l’ostigliese Nicola Sarti. Il San Felice punta anche su Edo Rossi e Cabroni, nel mirino pure del Rolo che ha già preso Tosi.

Torniamo a Mantova. La Ceresarese conferma il centrocampista Samuele Righetti e Lorenzo Gattazzo. Mister Mattia Agosta resta alla guida della Rapid Junior dopo aver detto no al Colorno, dove sarebbe stato il vice di Bernardi, e alla Gove che gli avrebbe affidato la juniores regionale.