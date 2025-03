Congresso locale di Forza Italia a Volta Mantovana: eletto Simone Segna

VOLTA MANTOVANA Si è svolto questa mattina a Volta Mantovana il congresso locale di Forza Italia. Durante i lavori congressuali, Simone Segna, Assessore alle Manifestazioni, agli Eventi, all’Innovazione e all’Ambiente del Comune di Volta Mantovana, è stato eletto Coordinatore locale. L’evento ha rappresentato un momento di alto valore democratico, inaugurando la stagione dei congressi locali di Forza Italia nella Provincia di Mantova. La partecipazione e il dibattito hanno confermato la volontà di costruire un’azione politica radicata nel territorio, incentrata sulle esigenze concrete dei cittadini. I prossimi Comuni ad andare a Congresso saranno: Acquanegra sul Chiese, Castel Goffredo, Castiglione delle Stiviere, Guidizzolo, Mantova, Porto Mantovano, Roncoferraro, Sermide e Felonica, Suzzara, Viadana. A presiedere il congresso è stata Maria Elena Invernizzi, Vicesegretario Provinciale di Forza Italia Mantova e Responsabile Regionale di Azzurro Donna, che ha sottolineato l’importanza di un rinnovato impegno sul territorio: “La giornata di oggi segna un nuovo punto di partenza per Forza Italia a Volta Mantovana. Il partito si conferma vicino alle comunità locali, valorizzando il ruolo di amministratori e cittadini attivi nel costruire un progetto politico solido e concreto. L’elezione di Simone Segna dimostra la coesione e la determinazione della nostra squadra”. Entusiasta anche il Segretario Provinciale di Forza Italia Mantova, Michele Falcone, che ha evidenziato il significato di questa prima tappa congressuale: “Volta Mantovana apre la stagione dei congressi locali in Provincia di Mantova, segnando un momento di alta democrazia e ripartenza dai territori. Questo percorso sarà fondamentale per rafforzare la presenza del partito, valorizzando la competenza e il radicamento delle nostre sezioni locali”. Nel suo intervento, il neo-eletto Coordinatore locale Simone Segna ha delineato le linee guida della sua azione politica, riprendendo i punti fondamentali della sua mozione: “Forza Italia deve essere il punto di riferimento per chi amministra e per chi vuole contribuire in modo concreto alla crescita del nostro territorio. La nostra azione sarà fondata su 3 pilastri: dare priorità alle politiche concrete, adottare lo spirito del civismo come metodo di lavoro per unire esperienze diverse, costruire un partito radicato nelle comunità locali”. La stagione congressuale aperta oggi a Volta rappresenta un importante segnale di radicamento di Forza Italia a livello locale, che ha l’obiettivo di creare una rete di amministratori e cittadini pronti a portare avanti una politica pragmatica e vicina alle esigenze delle Comunità. Subito dopo il congresso si è riunita l’Assemblea Congressuale di Forza Italia Giovani Mantova, che ha eletto i tre delegati del territorio. Questi, insieme al Coordinatore Provinciale dei Giovani di Forza Italia Mantova, Francesco Greco, parteciperanno all’elezione del nuovo Coordinatore Nazionale di Forza Italia Giovani. I delegati eletti sono: Gianmarco Balestriero, Simone Segna e Melania Confetti.