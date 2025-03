Centro massaggi colleziona irregolarità: 6mila euro di multe dai carabinieri

MANTOVA Ieri 14 marzo, nell’ambito di specifico servizio di controllo coordinato, i Carabinieri della Compagnia di Mantova, con il supporto dei Carabinieri del NAS di Cremona e del Nucleo Ispettorato del Lavoro di Mantova e, come concordato in sede di Comitato Provinciale per l’ordine e la sicurezza pubblica, in condivisione con personale della Polizia di Stato e della Guardia di Finanza, hanno proceduto al controllo di alcuni centri massaggi di Mantova e dell’hinterland. Nel corso dei controlli, presso un centro massaggi della città, i Carabinieri riscontravano diverse violazioni amministrative, quali la mancata Segnalazione Certificata di Inizio Attività, l’assenza di requisiti igienico sanitari e gestionali e la mancata Comunicazione di Inizio Attività, comminando alle due titolari sanzioni pecuniarie per un ammontare complessivo di 6000 mila euro.