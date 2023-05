Conoscere le demenze, ciclo d’incontri sulle malattie degenerative

MANTOVA È stata presentata ieri a Palazzo di Bagno, la prima edizione del ciclo di conferenze “Conoscere le demenze. Uno spazio di approfondimento su alcune delle malattie degenerative progressive e profondamente invalidanti del nostro tempo”. L’iniziativa è promossa dall’associazione culturale Aretè, con il coordinamento e patrocinio della provincia di Mantova. Sette gli incontri in programma, tutti con patrocinio di Ats Val Padana, di Opl (Ordine degli Psicologi della Lombardia) e dell’Ordine degli Avvocati di Mantova. Sponsor principale sarà l’agenzia Generali di Mantova Virgilio. Gli appuntamenti, in calendario da maggio a novembre, avranno come relatori il dottor Marco Marchini, neurochirurgo, membro dell’associazione psicanalitica mantovana “La stanza di Psiche”, il dottor Giorgio Cavicchioli, psicologo e psicoterapeuta, e l’avvocato cassazionista Elena Betteghella. «Il ciclo di conferenze è gratuito e si presenta al pubblico in modalità multidisciplinare – ha spiegato Elena Alfonsi, ideatrice e coordinatore dell’evento – per offrire sia il punto di vista medico che giuridico, senza tralasciare anche riflessioni legate al mondo dell’arte». Diversi i temi trattati: le informazioni cliniche riguardo le diverse demenze, l’attività di sostegno e formazione dei cosiddetti “ caregiver” (le persone, molte volte i famigliari, che si prendono cura del malato), la tutela delle persone fragili, oltre consigli pratico legali e un excursus riguardo la figura dell’amministratore di sostegno. Prima data in calendario: martedì 16 maggio, ore 18, al teatro comunale di Gonzaga (questo il link per l’intero programma: https://www.provincia.mantova.it/cs_context.jsp?ID_LINK=41&area=

1&COL0003=2). Ogni incontro è accreditato dall’Ordine degli Avvocati di Mantova per un credito formativo. (abb)