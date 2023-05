Gonzaga – Ambulatorio medico nelle ex scuole di Palidano: il progetto diventa realtà

GONZAGA Come promesso dall’amministrazione comunale di Gonzaga durante una riunione pubblica tenutasi con cittadini di Palidano nei mesi scorsi, presto potrebbero essere avviati i lavori di realizzazione di un ambulatorio medico negli spazi interni alle ex scuole della frazione gonzaghese, situate in piazza Sordello, da mettere a disposizione dei medici di base e analogamente a ciò favorire i bisogni della cittadinanza: a tal riguardo gli uffici comunali, come si evince dal documento di determina relativo la questione hanno avviato la procedura di affidamento diretto dell’incarico professionale volto alla redazione del progetto definitivo esecutivo oltre al coordinamento della sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione e la direzione lavori. Un’ottima notizia non solo per i residenti di Palidano, ma per l’intera comunità di Gonzaga: la realizzazione dell’ambulatorio medico e l’analogo adeguamento degli spazi in cui questo sarà predisposto è stato fortemente voluto oltre che richiesto da numerosi cittadini della frazione. L’intento è quello di rispondere alle necessità di tutte le fasce della popolazione, in particolar modo quella più anziana che molto spesso incontra difficoltà a recarsi in un ambulatorio medico esterno al proprio paese. Pertanto simile introduzione potrebbe contrastare le problematiche evidenziate anche durante l’incontro tra cittadinanza e amministrazione tenutosi nei mesi scorsi proprio all’interno delle ex scuole.