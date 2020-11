Calcio Serie C – Mantova incerottato ma carico: con l’Imolese è caccia al tris

MANTOVA Nel giorno in cui Imola torna ad ospitare la Formula Uno dopo 14 anni, il Mantova ospita al Martelli proprio l’Imolese (fischio d’inizio ore 15). Lo fa con l’entusiasmo di due vittorie consecutive che l’hanno posta in “zona Drs” (per usare il gergo della F1), ovvero in scia al gruppone di testa. L’ottavo posto occupato in classifica dai biancorossi di per sè non crea euforia; fa più impressione il distacco risicato dalla vetta (-2), anche se siamo solo all’ottava giornata, la strada è lunghissima, eccetera eccetera. Oggi il Mantova ha la concreta opportunità di uscire da questa scia per tentare sorpassi e scalare posizioni. L’equilibrio di queste prime giornate invita alla prudenza. Per non parlare delle numerose assenze che hanno complicato non poco la settimana di Emanuele Troise, mentre l’Imolese, quanto ad assortimento, sta oggettivamente meglio.

Ma il Mantova ha comunque le sue buone carte da giocare. La voglia di conquistare la terza vittoria consecutiva, approfittando del turno casalingo, è già una spinta formidabile. Aggiungiamoci che l’Imolese non sta attraversando un grande momento: solo un punto nelle ultime due partite, entrambe giocate in casa. Però attenzione: gli emiliani di Roberto Cevoli hanno sì un punto in meno rispetto al Mantova, ma un paio d’anni in più di esperienza nella categoria. Trattasi insomma di cliente ostico. La partita si annuncia aperta, tra due squadre che non hanno ancora trovato un’identità definita, dunque imprevedibili. Il Mantova non ha ancora pareggiato, ma siamo convinti che anche stavolta possa puntare al risultato pieno. A patto che non si sieda come nel secondo tempo di Fano. Non ci saranno i tifosi: l’emergenza sanitaria ha di nuovo chiuso gli stadi. Tra dirette streaming, radio e testuali (anche sul sito della Voce), il popolo biancorosso avrà comunque l’opportunità di sostenere la squadra, sia pur a distanza. In tempi grami è già qualcosa.

Le ultime dal campo – Mai come questa volta mister Troise dovrà fare di necessità virtù. Guccione, Baniya, Mazza, Lucas, Di Molfetta e Bianchi sono fuori causa; l’unico recuperato in extremis è Ganz, che in settimana era rimasto vittima di un disturbo intestinale. Date queste condizioni, la formazione diventa ovviamente un rebus. Per non parlare del modulo di partenza. Tra i pochi sicuri di partire titolari c’è Lorenzo Checchi, il grande ex della partita grazie alle sue tre stagioni all’Imolese (di cui è stato capitano). Possibili ballottaggi: Panizzi-Zanandrea in difesa, Militari-Saveljevs a centrocampo, Zappa-Rosso in attacco.