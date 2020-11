In strada seppur positivi: segnalati al ComunE che promette sanzioni

BOZZOLO – Non sono bastati Dpcm o raccomandazioni ad alcuni cittadini di Bozzolo che, seppur positivi al Covid, avrebbero deciso di uscire comunque di casa. A denunciare l’accaduto – massimo riserbo, ovviamente sull’identità delle persone – alcuni residenti che avrebbero fatto presente al Comune come qualcuno sarebbe stato visto aggirarsi per le vie del paese seppure in quarantena. Episodi messi in luce dal sindaco Giuseppe Torchio, e ribaditi anche in una diretta Facebook, su cui il Comune promette di tenere alta l’attenzione anche con l’aiuto di polizia locale e carabinieri.

La preoccupazione a Bozzolo, così come in qualsiasi altro Comune del mantovano e non solo, non manca per la crescita dei casi di Coronavirus. Una crescita alla luce della quale dal municipio invita, ancora una volta, al massimo rispetto delle norme anti-contagio ed alla massima prudenza. «La preoccupazione che colgo nella popolazione a fronte degli 83 contagi – spiega il sindaco Torchio – è giustificato ma dobbiamo considerare che oltre 60 sono già usciti dal periodo del periodo di contagio tornando pienamente operativi». Una constatazione, dunque in parte positiva ma che non deve, comunque portare a sottovalutare la questione anche alla luce della «crescita esponenziale registrata ultimamente», continua il primo cittadino rivolgendo un pensiero a chi è risultato positivo, alle loro famiglie ed al personale sanitario impegnato nella lotta al Coronavirus.

Da lì, dunque l’appello al rispetto delle norme ed al buon senso: responsabilità che il Comune chiede ai suoi cittadini anche in queste giornate di commemorazione dei Santi e dei defunti: cerimonie per cui non sono state firmate ordinanze ad hoc ma che richiedono il completo rispetto delle disposizioni anti-Contagio attualmente in vigore (mascherine e distanziamento in primis, con attenzione ad evitare assembramenti). Stesso discorso per la cerimonia del 4 novembre, anticipata ad oggi, che si svolgerà in forma ridotta.

Raccomandazioni al rispetto delle regole che Torchio sottolinea con ancora più forza dopo che negli ultimi giorni sono arrivate al Comune segnalazioni di persone positive al Covid viste, però girare per il paese. Episodi condannati dal primo cittadino che ha richiamato i cittadini al senso di responsabilità. Trasgressioni che, comunque, evidenzia sindaco, non passeranno inosservate: «l’arma dei carabinieri e la polizia locale – ha ricordato – sono attivi e sanzioneranno anche a livello penale con arresto». Regole che, ha concluso il sindaco, vanno rispettate da tutti e dappertutto: proprio per questo Torchio ha voluto ringraziare le attività locali che nei giorni scorsi hanno respinto dei presunti diplomatici che, definendosi tali, esigevano di entrare in un locale privi di mascherina: soggetti che sono stati invitati a lasciare l’edificio.