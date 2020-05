Nuova associazione per commercianti ed esercent

MANTOVA – Cidec Mantova è una associazione nata da poco, ma i suoi rappresentati hanno già le idee chiare. Ovviamente il momento non permette di mettere in campo iniziative pubbliche, ma la Confederazione Italiana degli Esercenti e Commercianti di Mantova ha presentato le proprie linee guida all’amministrazione locale ed è intenzionata a farsi conoscere fin da ora, in attesa di poter agire.

A presentare l’associazione sono il presidente Paolo Pistoni, il vice Francesco Cozzani e il segretario Roberto Favalli. Cidec nasce, spiegano, per unire e organizzare gli operatori del centro storico che stiano vivendo un momento di difficoltà e non si sentano rappresentati da associazioni di categoria esistenti, pur con l’intento di collaborare con le stesse.

Il battesimo della nuova attività mantovana è giunto proprio pochi giorni prima della chiusura totale provocata dalla pandemia, quindi i progetti di ampio respiro rimangono in attesa, ma sono solo rimandati.

Intanto alcuni dei soci hanno avuto modo di incontrare il sindaco Mattia Palazzi e componenti dell’amministrazione locale, dando vita ad un incontro fattivo, anche in merito al Piano Mantova, che il Comune mette in campo per la ripresa. Trovata la disponibilità al confronto e alla condivisione, che è già un buon risultato, due sono gli elementi di criticià evidenziati da Cidec Mantova riguardo al piano stesso: la mancanza di una organizzazione temporale fissata sul lungo periodo, ma su questa si ragionerà con più agio prossimamente, e il fatto che operatori e cittadini non siano adeguatamente coinvolti nei vari punti dell’ordinanza.

Una proposta che arriva da Cidec a tal proposito, e che potrebbe agevolare una soluzione, è il recupero dei buoni ordinari per i Comuni, accessibili con un finanziamento pubblico.

In merito alle tante iniziative da realizzare, mentre l’amministrazione locale dichiara di aver attuato tutte le condizioni di agevolazioni possibili, resta da attendere la risposta degli operatori del settore, una volta terminato il periodo di emergenza.

Quello che intanto Cidec tiene a precisare è ciò che si chiede al Comune e fondamentalmente il supporto per mettere in campo i progetti in divenire e di essere aperta al dialogo con le altre associazioni del territorio, pronta a confrontarsi anche con idee differenti.

Se i programmi inizialmente previsti non potranno al momento essere concretizzati, i rappresentanti di Cidec non si scoraggiano e si propongono di presentare iniziativie concrete già dopo giugno, per cominciare a muovere la macchina organizzativa. La ricerca primaria consiste in eventi di livello qualitativo importante, che siano in grado di far apprezzare in modo completo il senso comunitario e civico della città. Per informazioni circa l’attività di Cidec è possibile rivolgersi al numero 0376 1855423 o alla mail info@cidecmantova.it.