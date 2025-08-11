Controlli dei carabinieri sulle strade di Ferragosto: patenti ritirate e denunce alcol e droga al volante. Confiscata una Opel Zafira

MANTOVA Nella giornata di sabato e domenica i Carabinieri del Comando Provinciale di Mantova, in stretta collaborazione con i militari delle Compagnie di Gonzaga, Viadana e Castiglione delle Stiviere, nell’ambito di un’ampia attività relativa ai controlli straordinari del territorio finalizzata alla prevenzione ed alla sicurezza stradale e nell’ambito dei servizi condivisi disposti dal Prefetto della provincia di Mantova in sede di Comitato Provinciale per l’Ordine e la Sicurezza Pubblica, dott. Roberto Bolognesi, finalizzati ad accrescere la sicurezza nelle aree urbane e contrastare ogni forma di illegalità, implementati dai servizi disposti dal Comandante Provinciale dei Carabinieri di Mantova, Colonnello Vincenzo Di Stefano, hanno effettuato un servizio di controllo del territorio.

L’intensificazione dei controlli, in vista anche della festività del Ferragosto, è stata disposta dal Ministro degli Interni e recepita anche dalla Prefettura di Mantova nella persona del Prefetto Bolognesi che, nell’ultimo Comitato per l’Ordine e la Sicurezza pubblica, ha disposto una implementazione dei controlli e della presenza di pattuglie sul territorio mantovano.

Un 65enne di Castel d’Ario è stato sorpreso dai Carabinieri del luogo alla guida di un’autovettura in evidente stato di alterazione psico-fisica dovuto all’eccesso di sostanze alcoliche. Il conducente, essendosi rifiutato di sottoporsi all’esame alcolimetrico, è stato denunciato all’Autorità Giudiziaria, e gli è stata ritirata la patente di guida. La sua autovettura, una Renault Captur, è stata sottoposta a sequestro penale finalizzata alla successiva confisca.

Un 50enne di Pegognaga è stato sorpreso dai Carabinieri di Gonzaga alla guida con un tasso alcolemico pari a 1,03 g/l. Anche per lui ritiro immediato della patente di guida e denuncia penale.

Un 34enne di Bologna è stato sorpreso dai Carabinieri di San Giacomo delle Segnate alla guida di un veicolo in stato di alterazione psico-fisica dovuta all’assunzione di sostanze stupefacenti (cocaina e cannabinoidi). Anche in questo caso patente ritirata e denuncia penale.

Il record è stato raggiunto da un 63enne di Parma, controllato dai Carabinieri di Castellucchio. Il soggetto guidava il proprio veicolo Oper Zafira con un tasso alcolemico pari a 2,95 g/l. Patente ritirata, denuncia penale e veicolo sequestrato per la successiva confisca.

I Carabinieri di San Giorgio Bigarello hanno denunciato alla Procura della Repubblica una 41enne senza fissa dimora. La donna è stata trovata in possesso di un martello di 27 cm ed un tubo smonta gomme di 40 cm, opportunamente sequestrati.

I Carabinieri di Quistello hanno segnalato alla Prefettura di Mantova 5 ragazzi di Quistello (20enni) ed un ragazzo 19enne di Quingentole poiché trovati in possessi di 4 grammi di hascisc.

I controlli dei Carabinieri proseguiranno anche nei prossimi giorni.