Controlli fra strada e ritrovi di giovani: sequestrati 60 grammi di droga

Mantova Controlli sulla circolazione stradale ma anche in esercizi pubblici. Sono stati effettuati nella giornata dell’altro ieri, 17 gennaio, tra Mantova e provincia, dai carabinieri nell’ambito di un servizio straordinario sul territorio finalizzato alla sicurezza delle aree urbane, che saranno ulteriormente intensificati. Numerosi, inoltre, i controlli effettuati nei pressi dei locali di ritrovo dei giovani nonché nelle piazze e nei luoghi più appartati. I militari della Compagnia di Mantova, hanno identificato 28 persone, controllato 24 veicoli, esercizi pubblici e rilevato diverse infrazioni al Codice della Strada. Due persone sono state denunciate a piede libero; il primo per guida sotto l’effetto di sostanze stupefacenti ed il secondo per guida in stato di ebrezza alcolica. In entrambi casi, le patenti di guida sono state ritirate. Quattro giovani sono stati segnalati alla Prefettura di Mantova per uso di sostanze stupefacenti. In questo ambito i carabinieri hanno sequestrato sequestrati complessivamente 27 grammi di marijuana e 33 grammi di hashish.