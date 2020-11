Calcio a 5 Serie A – Despotovic: “Il Mantova morde il freno ed è pronto a ripartire”

MANTOVA Altra giornata di lavoro ieri per il Saviatesta Mantova, spettatore di un campionato che procede a singhiozzo. Ieri si è giocato il turno infrasettimanale, ma la gara dei virgiliani col Came Dosson come è noto è stata rinviata (come la precedente con l’Acqua&Sapone e la prossima a Matera). La squadra di Frane Despotovic prepara allora il rientro in campo, che dovrebbe avvenire martedì 24 contro l’Aniene al NeoLù per il recupero della gara della quarta giornata (si attende ancora l’ufficialità). Oppure venerdì 27 a Eboli per l’ottavo turno. Squadra ormai quasi al completo con il rientro dei nazionali, domani torna anche il portiere Savolainen dalla Finlandia. «Stiamo ricompattando il gruppo – commenta il tecnico croato – non è stato semplice lavorare in queste settimane. Ma siamo riusciti comunque a fare un buon lavoro e ci stiamo allenando con grande sacrificio in vista della prossima sfida. L’allenamento è la nostra vita e dobbiamo andare avanti». Sempre molto concreto il mister croato, che non vede di buon occhio una possibile sospensione del campionato. «Sinceramente – spiega – non sono favorevole a fermare tutto. Se ci sono le condizioni per andare avanti, è giusto proseguire. Fermarsi e riprendere a gennaio, vorrebbe dire rifare la preparazione, e diventa complicato». Sugli altri campi si gioca e mister Despotovic continua a studiare le avversarie. Per la cronaca, la Cybertel Aniene, il possibile prossimo avversario, ha vinto sul campo del Real San Giuseppe. Mentre il big match tra Feldi Eboli ed Acqua&Sapone ha visto il successo degli abruzzesi ora in testa alla classifica a punteggio pieno. «Ovviamente non mi fermo mai – chiosa Despotovic – devo studiare i nostri avversari, quelli che giocano, anche se il futsal non è una scienza esatta. E’ sempre in evoluzione, bisogna rimanere sul pezzo».