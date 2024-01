Serie A2 f – Camarini nuovo vice di Cozzi alla Valsabbina Millenium

Brescia Leonardo Camarini, nativo di Marmirolo, è uno dei due assistenti (l’altro è Eugenio Cavallo) di Mattia Cozzi, nuovo capo coach della Valsabbina Millenium, che milita nel girone A dell’A2. Esonerato quindi Alessandro Beltrami (nella stagione 2013/14 fu anche tecnico di Casalmaggiore). Nonostante la giovane età, Camarini è stato prima vice a Porto di Biagio Marone, poi a Volta prima di Matteo Solforati e poi di Marco Breviglieri. Concluso il rapporto col sodalizio collinare l’approdo la scorsa stagione a Trento in A2 nello staff di Stefano Saja come collaboratore. Con l’Itas Trentino ha centrato la promozione in A1 e iniziato la nuocava stagione, ma ha dovuto lasciare a torneo iniziato. Dopo una breve pausa il passaggio alla Valsabbina Millenium nello staff di Beltrami. Ora invece assume il ruolo di vice di Cozzi con Cavallo. Dello staff della società fa parte Alberto Roffia, ex diesse di Volta.