Duomo gremito per l’ultimo saluto a don Bottoglia

MANTOVA Duomo di Mantova gremito, ieri mattina, per l’ultimo saluto a don Antonio Bottoglia, decano dei sacerdoti virgiliani scomparso mercoledì scorso all’età di 103 anni. A celebrare la cerimonia funebre solenne il vescovo Marco Busca. Presenti in chiesa diversi rappresentanti delle istituzioni locali e degli Istituti Santa Paola, scuole a carattere professionale fondate negli anni Sessanta proprio da don Antonio. Nato a Castel Goffredo l’8 aprile del 1920 venne ordinato sacerdote, dopo gli studi in seminario, il 19 giugno del 1943 dal vescovo Domenico Menna e quindi mandato come vicario nella parrocchia di Castiglione delle Stiviere, nella quale rimase per dieci anni. Nel 1953 il vescovo Antonio Poma lo chiamò a reggere la parrocchia di Sant’Apollonia a Mantova. Venne riconosciuto Cavaliere dell’Ordine al merito della Repubblica Italiana nel 2019 e ricevette anche il Virgilio d’Oro. La salma è stata quindi tumulata nel cimitero di Castel Goffredo.