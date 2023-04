Basket Serie A2 femminile – MantovAgricoltura, due punti d’obbligo a Trieste

SAN GIORGIO Turno infrasettimanale per il MantovAgricoltura, atteso questa sera alle 20 dalla trasferta di Trieste, sul parquet del FutuRosa. Si tratta di un banco di prova importantissimo e di grande importanza in chiave classifica: con la vittoria di Carugate di ieri sera ai danni di Alpo, la formazione milanese ha scavalcato le sangiorgine che sono ora al nono posto. Una vittoria stasera permetterebbe il controsorpasso e allontanerebbe proprio lo “spettro” di Trieste, anch’essa attualmente a pari punti con San Giorgio.

Il San Giorgio viene dalla sconfitta con la capolista Sanga. «Non è mai facile giocare con la prima in classifica – osserva Florencia Llorente – . Comunque abbiamo approcciato bene la partita, dopo una settimana tosta di preparazione sia a livello tecnico che tattico. In alcuni momenti della gara eravamo lì. Mi è spiaciuto non poter essere in campo a lottare con le mie compagne».

E veniamo alla gara con Trieste e al suo peso specifico particolare: «Dobbiamo andare là con il coltello tra i denti – dice Florencia – . Conosciamo l’importanza di questa partita e ci stiamo lavorando per affrontarla nei migliori modi. Non sarà facile perché loro sono cresciute da quando le abbiamo incontrate a dicembre. In casa mettono in difficoltà anche le big del campionato. Questa volta non ci sono alibi, dobbiamo andare a Trieste a vincere. Bisogna partire subito forte e tenere il ritmo alto tutti i 40 minuti».

La situazione di stallo tra play off, salvezza e play out sta per risolversi e San Giorgio presto scoprirà quale sarà il risvolto della sua post season. La Llorente è perentoria: «Credo tantissimo nella mia squadra e sono certa che faremo i play off. Anche se non ci aspettavamo di essere in questa posizione a due gare dalla fine della regular season, lotteremo fino alla fine per il nostro posto. Dobbiamo assolutamente vincere contro Trieste e poi sabato contro Bolzano Sisters».