Casa di Comunitàa Porto, anche il consigliere regionale Carra a favore della causa

PORTO MANTOVANO – Anche il consigliere regionale del Partito Democratico Marco Carra, conferma il suo sostegno alla raccolta firme del circolo Dem di Porto Mantovano per chiedere la realizzazione di una casa di Comunità sul territorio comunale: già questa settimana, il consigliere Carra, stando alle sue stesse parole, presenterà un’interrogazione all’assessore Guido Bertolaso per chiedere di raccogliere la proposta fino ad oggi ignorata dalla regione. Carra invita anche gli assessori e i consiglieri mantovani di maggioranza ad affrontare la questione in modo unitario a beneficio del territorio. «Abbiamo affrontato questo tema in campagna elettorale. Ora va data continuità a questa iniziativa con l’obiettivo di dare risposte concrete a Porto Mantovano così come a tutti i comuni limitrofi che devono poter contare su una struttura alternativa a quella individuata all’ospedale Carlo Poma. Infatti, la casa di Comunità del Poma servirà un bacino enorme di persone che potrebbe essere plasmato su più strutture e non in un unico punto. Pertanto – afferma Marco Carra – continueremo a sostenere con forza la proposta di trasformare l’ex centro servizi per l’impresa in Casa della Comunità ignorata da regione Lombardia. A tal proposito, questa settimana, presenterò un’interrogazione all’assessore Bertolaso per chiedere di raccogliere la proposta ed avviare il percorso che possa portare alla realizzazione della Casa di Comunità che a Porto sarebbe collocabile in una struttura di proprietà del Comune già individuata. Una soluzione in prospettiva molto importante. Le popolazioni di Porto Mantovano e dei comuni limitrofi hanno bisogno di questa struttura che servirebbe un’area di alcune decine di migliaia di abitanti e i servizi sanitari stanno alla base della qualità della vita delle persone. Su questa partita – conclude Carra – chiediamo conto e un impegno concreto anche a chi ha vinto le elezioni. Abbiamo due assessori regionali e due consigliere di Mantova che hanno intenzione di dedicarsi al territorio. Ebbene, questa è una delle questioni da affrontare subito per fare in modo che questa richiesta rientri nella pianificazione di Regione».