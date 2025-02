Corso produzione energia elettrica Apindustria

La produzione di energia elettrica tramite impianti fotovoltaici, idroelettrici e cogenerazione rappresenta un’opportunità strategica per le imprese, ma comporta anche una gestione complessa di pratiche tecniche e adempimenti amministrativi. Per supportare le aziende in questo percorso, Apindustria Mantova organizza un webinar gratuito che si terrà il 26 febbraio alle ore 09.00 dedicato alla gestione delle officine elettriche (la definizione giuridica delle aziende che autoproducono energia), fornendo una guida chiara e operativa su tutte le fasi necessarie per l’installazione e la gestione degli impianti di produzione energetica.

“Nella nostra esperienza quando si parla di impianti fotovoltaici o di cogenerazione le aziende mettono la massima attenzione al progetto di installazione e si dimenticano di tutti gli adempimenti necessari prima della messa in funzione – sottolinea Alessandra Tassini, referente del servizio – come si dice la differenza la fanno i dettagli e quindi occorre essere a conoscenza degli obblighi di comunicazione come quello all’agenzia delle dogane per evitare sanzioni o blocchi”.

Attraverso un percorso pratico e dettagliato, il webinar illustrerà l’iter operativo da seguire, approfondendo le procedure da svolgere presso enti come Agenzia delle Dogane, Terna, GSE e AEEGSI. Verranno chiariti gli obblighi periodici di gestione e le best practices per garantire la piena conformità normativa.

“L’autoproduzione di energia rappresenta un vantaggio competitivo per le imprese, ma è fondamentale conoscere e rispettare gli adempimenti richiesti per operare in sicurezza e senza rischi burocratici – conclude Tassini – con questo webinar, Apindustria Mantova fornirà alle aziende una guida concreta per affrontare con sicurezza e consapevolezza tutte le fasi del processo”.

Per maggiori informazioni e per partecipare al corso, è possibile contattare in associazione allo 0376221823 o scrivere un’e-mail a formazione@api.mn.it.

