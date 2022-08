Covid: oggi 200 nuovi casi nel Mantovano

MANTOVA Prosegue con andamento a dir poco altalenante la fase calante del picco estivo della quarta ondata di Covid nel Mantovano. Dopo i 361 nuovi casi registrati di martedì, oggi nella nostra provincia c’è stata una flessione molto marcata su questo fronte con 200 contagi nelle 24 ore. Soprattutto è calata la percentuale di tamponi positivi, che nei giorni scorsi aveva superato il 20%, e che è invece scesa al 13,7% di tamponi positivi su 1516 effettuati di cui 1367 antigenici. Poco più di un quarto dei contagi odierni sono stati registrati tra il capoluogo e l’hinterland, che sono i comuni più colpiti dalla pandemia. Piuttosto alto in proporzione al numero di residenti il numero di casi registrato nel comune di Marmirolo: 13 nelle scorse 24 ore. L’unico altro comune a registrare una crescita di casi in doppia cifra oltre a Mantova, Marmirolo e Borgo Virgilio per l’hinterland, è stato quello di Castiglione delle Stiviere, dove il numero di nuovi contagi è comunque contenuto a 12 in tutto.