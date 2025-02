Cybercrime: la Polizia di Stato incontra gli studenti mantovani

MANTOVA Nelle scorse settimane la Polizia di Stato, avvalendosi della competenza del personale della Sezione Operativa per la Sicurezza Cibernetica di Mantova, ha continuato i proficui incontri in alcune scuole della provincia confrontandosi con oltre 700 studenti su temi scottanti e di strettissima attualità. In particolare i dibattiti, che hanno avuto come tema la Sicurezza del Web, sono stati seguiti con particolare interesse e partecipazione sia dagli studenti che dai loro professori si sono svolti presso le Scuole Secondarie Maurizio Sacchi di Mantova e Don Milani di San Giorgio Bigarello. I principali argomenti trattati sono stati il Cybercrime, la pericolosità della rete e la pedopornografia; temi rilevantissimi in considerazione della platea di uditori. Sono infatti i più giovani, che vivono a stretto contatto con i social e le varie applicazioni, i soggetti più a rischio riguardo alle insidie che si nascondono in Rete. Gli incontri proseguiranno nelle prossime settimane.