Da officina del gas a fabbrica del pensare, nuova sede per Tea con vista lago

MANTOVA Un’epoca da ricordare, un luogo da salvaguardare: la sede dell’Azienda Servizi Municipalizzati prima e di Tea poi, è stata tutto questo. Ma guardare al passato non significa non costruire il futuro e immaginare come dargli nuova forma, contenuto e vita. Dal trasferimento nel 2006 nell’attuale sede di via Taliercio le ipotesi sulla riqualificazione dell’area si sono succedute. Da area “esclusiva” a spazio “inclusivo”: questo il cuore della proposta illustrata l’altro ieri che prevede una rivisitazione complessiva di tutta l’area con l’obiettivo di ricreare ampi spazi pubblici, anche a verde, connessi funzionalmente a quelli lavorativi previsti per le persone di Tea. Da un obbligo ambientale all’opportunità di avviare una più ampia e innovativa riqualificazione di un ambiente di pregio da mettere a disposizione dell’intera comunità. Il progetto di riqualificazione dell’Officina del gas diventa l’occasione per rigenerare un pezzo di città con vocazione produttiva. Un nuovo frammento urbano che si riapre alla città per diventare un centro pulsante della vita culturale della comunità.