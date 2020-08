La candidata sindaco Gloria Costani si è presentata con i suoi 26 paladini dell’ambiente

mantova No a nuovi insediamenti produttivi se aumentano il tasso di inquinamento, no alla riconversione di vecchi impianti produttivi (salvo una loro trasformazione “green”), e no allo sfruttamento del territorio. La tutela dell’ambiente al primo posto e non poteva essere altrimenti il tema della lista Salute Ambiente e Futuro del l candidato sindaco Gloria Costani. La presentazione della lista si è tenuta ieri sulle sponde del Lago Superiore a Borgo Angeli, con la Costani spalleggiata dai 26 candidati ad entrare in consiglio comunale. Una location che più green non poteva essere a introdurre nomi storici dell’ambientalismo mantovano quali Paolo Rabitti e Sergio Ciliegi. Tra i tanti “no” che affiorano dai propositi dello schieramento c’è anche quello all’accusa di essere una “lista del no”. Costani ha spiegato che per lei e i suoi compagni in questa avventura l’ambiente non può non essere il primo argomento tanto per i cittadini quanto per i politici, ma che ciò non significa essere sempre e solo “contro” qualsiasi proposta: semplicemente Salute Ambiente e Futuro vuole difendere la salute pubblica, aiutare quei cittadini che sono in difficoltà e

difendere anche i diritti degli animali. Oltre a Rabitti e Ciliegi in lista ci sono Francesco Sartorelli, medico ospedaliero e capolista, . L’elenco comprende poi Chiara Bassi, Mary Harris Bourne, Nerio Beltrami, Daniele Bizzarri, Enrico Cavaletti, Daniele Cavicchia, Fiorenza Cavicchioli, Alessandra Dusi, Sergio Fanti, Iacopo Ghidini, Federica Manta, Virginia Calanca, Marta Sartorelli, Isa Schiavetti, Sonia Spazzini, Maurizio Spinello, Enrica Stancari, Anna Tarozzi, Sofia Tenedini, Flavio Aldi, Giovanni Rodella, Vittoria Bustaffa e Annarosa Rizzo.