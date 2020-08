Il nuovo Cup del Carlo Poma è pronto, aprirà al pubblico dopo Ferragosto

MANTOVA E’ stato presentato ieri mattina il nuovo Cup dell’ospedale Carlo Poma, ricavato nei locali dell’ex lavanderia. Uno spazio più ampio, con attrezzature hi-tech all’avanguardia e ben 13 sportelli. L’operatività della struttura arriverà poco prima di Ferragosto. Bisognerà attendere invece settembre per il trasloco nella nuova sede del centro prelievi. Il padiglione, infatti, è completato, ma mancano ancora alcune certificazioni. «Questa struttura – ha spiegato il direttore generale dell’Asst Raffaello Stradoni – era stata pensata in periodo pre covid. Ora si potrà garantire agli utenti che devono fare accettazione di attendere in un luogo dignitoso e climatizzato. In più è un’area altamente tecnologica, con all’ingresso un misuratore di temperatura smart e pannelli che, grazie alla lettura del qr code, consentiranno di prenotare e pagare con direttamente col cellulare. da valutare ora il recupero del piano superiore». La struttura vede all’ingresso un ampio salone con sedute distanziate e tabelloni elettronici. «Il cup gestisce ogni giorno circa 800 persone – ha aggiunto Anna Bonini, direttrice della gestione amministrativa dei servizi socio-sanitari -. In questa struttura potremo ospitare tutti all’interno e non più al sole o al freddo».