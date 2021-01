Dai carabinieri forestali doni ai bambini ricoverati in pediatria a Mantova e Pieve

MANTOVA – Anche quest’anno per il quarto anno consecutivo, nonostante le restrizioni anti covid, si è tenuto l’evento “La Befana della biodiversità”, iniziativa a carattere nazionale del raggruppamento carabinieri biodiversità rivolta ai piccoli degenti dei reparti pediatrici con l’intento di alleviarne le sofferenze attraverso un messaggio speciale di educazione ambientale e solidarietà. La sezione didattica del centro nazionale carabinieri biodiversità di Bosco Fontana, nella mattinata dell’8 gennaio ha quindi fatto visita ai reparti pediatrici degli ospedali di Mantova e Pieve di Coriano, per consegnare in dono ai bambini ricoverati alcuni gadget e materiale ludico-educativo attinente alla tutela e alla salvaguardia ambientale. Nel rispetto delle norme di contrasto all’epidemia e per evitare ogni forma di pericolosa vicinanza fisica per i piccoli degenti, i carabinieri forestali hanno incontrato all’esterno dei reparti il personale sanitario, al quale sono stati affidati i doni da consegnare ai giovani pazienti. «Pur dovendo rinunciare con dispiacere all’ormai consueto ed allegro incontro con i bambini – si legge in una nota – si è voluto anche quest’anno dare comunque seguito all’iniziativa, nella certezza che la consapevole educazione dei piccoli sia di straordinaria importanza per affrontare con successo i problemi ambientali che affliggono il pianeta». La “Befana della Biodiversità” si inserisce tra le attività di educazione ambientale programmate e attuate nelle riserve naturali statali – tra cui la riserva di Bosco Fontana -, finalizzate ad un percorso di conoscenza della biodiversità e di consapevolezza dei valori della conservazione della natura, in attesa di poter nuovamente riaprire le visite guidate nelle aree protette amministrate, non appena un miglioramento della situazione sanitaria lo consentirà.