Ciclocross Esordienti – Zerbinati in luce ai Tricolori

LECCE Pietro Zerbinati dello Sporteven non delude le attese e si piazza tra i primi nella gara che ieri a Lecce ha assegnato la maglia di campione italiano di ciclocross Esordienti. Più che il piazzamento, 17° su oltre sessanta partenti – risultato positivo visto che si è trattato della prima in un contesto di questo prestigio – a rendere la giornata entusiasmante è la prestazione fornita. L’alfiere del team del presidente Gianluca Boselli parte con il dorsale n. 61 e per questo dalle retrovie, in griglia, è in ottava fila. Nemmeno l’emozione per un debutto nel gotha del mondo dei ciclopratisti nazionale condiziona più di tanto la sua pedalata. Con il passare dei giri, acquisisce sempre più sicurezza e recupera posizioni, fino a portarsi a ridosso dei migliori. La fatica però è in agguato e lo rallenta proprio nella parte conclusiva, quando stava assaporando una posizione all’interno della top ten. Alla fine si deve accontentare del 17º piazzamento, ma quel che maggiormente lo gratifica e gratifica i suoi dirigenti, a partire dal ds Carlo Pedrazzoli e dal presidente Boselli, è la personalità e la tecnica evidenziate.