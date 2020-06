Degrado in pieno giorno in piazza Virgiliana

MANTOVA – La mascherina in certi casi può tornare utile per mantenere l’anonimato, siprattutto per chi invece della mascherina si toglie i pantaloni. È ciò che ha fatto un uomo ieri alle 18 nei giardini di piazza Virgiliana, usati da questo “signore” come latrina. Questo in pieno centro in una domenica post-lockdown alle 18. L’uomo è arrivato in zona e dopo avere girovagato per qualche minuto in cerca del luogo più adatto si è calato i pantaloni e si è inchinato sotto un albero per espletare quello che può essere definito come impellente bisogno fisiologico, ma anche come un atto contrario alla pubblica decenza. Dipende dai punti di vista. Lascia poco spazio alle interpretazioni il punto di vista del consigliere comunale di Fratelli d’Italia Luca De Marchi, che nel segnalare questo episodio decisamente trash ha commentato: “nella città ex capitale della cultura, in piazza Virgiliana in un pomeriggio assolato in mezzo si bambini e turisti, l’immigrato coccolato dal Pd impunito fa i propri bisogni. Grazie assessore Rebecchi” ha concluso De Marchi rivolto all’assessore alla Sicurezza Iacopo Rebecchi in attesa che qualcuno raccolga… il suo ennesimo attacco all’amministrazione comunale.