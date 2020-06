Rugby giovanile – Mantova, anche i piccoli tornano in campo

MANTOVA Dopo aver ricominciato le sessioni di allenamento per le formazioni seniores maschili e femminili e dell’Under 18 maschile, il Rugby Mantova continua riapre le porte a tante altre squadre biancorosse. Riprenderanno infatti gli allenamenti di minirugby, Under 14 e Under 16 e Under 18 Femminile. Si vuole cercare, per quanto possibile, di tornare a una “nuova” normalità e permettere ai più piccoli di continuare a praticare il proprio sport preferito.

Il minirugby si allenerà allo Stadio Parco del Mincio ogni giovedì dalle ore 18.30 alle 19.30. Under 14 e Under 16 sosterranno la seduta ogni martedì dalle 19 alle 20, mentre l’Under 18 maschile e quella femminile si alleneranno ogni martedì e giovedì dalle 20 alle 21.

Tutti gli allenamenti verranno ovviamente sostenuti nel massimo rispetto delle normative anti-covid. Gli ingressi e le uscite dall’impianto dello Stadio Parco del Mincio saranno regolati da percorsi specifici e non sarà possibile usufruire di spogliatoi, palestra e Club House.

L’accesso alla struttura sarà concesso esclusivamente ad atleti, tecnici e personale societario impiegato nella gestione dell’impianto. All’ingresso in campo in ogni allenamento ogni atleta dovrà presentare un’autodichiarazione in cui specifica di non essere “Covid-19 positivo”, di non presentare sintomi febbrili e di non essere entrato in contatto con soggetti positivi negli ultimi 14 giorni. Non saranno ammessi, almeno in un primo momento, accompagnatori e genitori.